Подросток за рулем отцовского автомобиля сбил пешехода в Красноярске

17-летний подросток без спроса взял автомобиль ВАЗ-21053 у своего отца, который в тот момент занимался ремонтом другой машины. Во время поездки он потерял контроль над транспортным средством на улице Парашютной.

Как сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Красноярского края, в результате юноша сначала допустил столкновение с припаркованным на обочине ВАЗ-2107, а затем совершил наезд на пешехода.

Медики оперативно доставили пострадавшего в ближайшую больницу для обследования. Виновника аварии задержали, на него составили административные протоколы сразу по двум статьям. Теперь несовершеннолетнему грозит ответственность за управление транспортным средством без «прав», а также за отсутствие полиса ОСАГО.

Комментируя произошедшее, представители ГИБДД напомнили, что автомобиль является источником повышенной опасности, и настоятельно порекомендовали родителям строго следить за тем, чтобы у детей не было доступа к ключам от транспортных средств.

