Подростки в Сочи угнали и разгромили автомобиль каршеринга

Трое юношей в возрасте от 16 до 18 лет обнаружили на улице Фигурной незапертую машину, взятую в аренду через сервис каршеринга. Недолго думая, молодые люди решили ее угнать, чтобы покататься по населенному пункту.

Как сообщает издание «Утренний Юг», во время поездки подростки с пренебрежением относились к чужому имуществу, они активно наезжали на бордюры и задевали дорожные ограждения. Из-за столь агрессивной езды автомобиль получил многочисленные повреждения кузова, а его колеса пришли в полную негодность.

Спустя некоторое время молодые люди бросили разбитую машину на улице Урожайной и попытались скрыться. Однако полицейские, основываясь на оперативной информации, быстро вышли на след и задержали всех троих злоумышленников.

Следователи возбудили против них уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершенное группой лиц». А она подразумевает ограничение свободы на срок до 7 лет.

