Водитель на Mazda сбил двух пешеходов на переходе в Санкт-Петербурге

Инцидент случился вечером 16 декабря в Красносельском районе Северной столицы. 44-летний мужчина за рулем Mazda, выполняя маневр, не уступил дорогу пешеходам и сбил двух человек. Они пересекали проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Как сообщает «Фонтанка», в результате наезда тяжелые травмы получила 41-летняя женщина, оперативно прибывшие на место событий медики доставили ее в больницу. Сейчас врачи борются за ее жизнь. Второй пострадавший, 39-летний мужчина, находится в стационаре, его здоровью ничто не угрожает.

Правоохранители начали проверку по факту произошедшего. Стоит подчеркнуть, что в социальных сетях и местных пабликах жители района неоднократно обращали внимание властей на проблему недостаточного освещения на перекрестке улиц Добровольцев и Отважных, где и случилась авария.

