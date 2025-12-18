16-летний подросток купил машину без ведома родителей и попался ГИБДД

Дело было на Сахалине. Полицейские в ходе планового рейда остановили на трассе Subaru Legacy. К их удивлению, за рулем оказался несовершеннолетний местный житель, у которого, естественно, нет «прав» на управление автомобилями.

Как сообщает портал SakhalinMedia, юноша сразу же заявил, что машина принадлежит лично ему. Он долго копил деньги на собственное транспортное средство и не поставил семью в известность о приобретении.

Правоохранители вызвали на место событий одного из законных представителей юноши. В присутствии родителя стражи порядка составили на задержанного административный протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за управление автомобилем без водительского удостоверения.

Остановленную Subaru отправили на штрафстоянку. Теперь решать судьбу машины и вопросы, связанные с ее приобретением, будут взрослые. Сотрудники ГИБДД передали информацию о произошедшем комиссии по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства.

