Водитель почувствовал странный запах и обнаружил под капотом авто питона

Автовладелец чувствовал неприятный запах, исходивший от его внедорожника, на протяжении нескольких дней. Тогда мужчина запланировал визит в сервис для диагностики, но перед этим решил самостоятельно заглянуть под капот.

Как сообщает телеканал WBIR, прямо в моторном отсеке мужчина обнаружил труп огромной змеи, свернувшейся в клубок на аккумуляторе. Испуганный автовладелец немедленно сообщил о своей находке в центр помощи животным, специалисты которого извлекли останки из машины.

По словам сотрудников компании, данный вид змей не обитает в штате Теннесси. То есть питон, скорее всего, сбежал или стал жертвой безответственного хозяина, который выпустил надоевшего питомца на волю.

Отмечается также, что мужчина был несказанно рад, что питон пробрался именно в автомобиль, а не в его дом через дверцу для собак.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, как водитель обнаружил ядовитую змею под педалями прямо во время поездки.