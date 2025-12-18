Водитель почувствовал странный запах и обнаружил под капотом авто питона

Как сообщает телеканал WBIR, прямо в моторном отсеке мужчина обнаружил труп огромной змеи, свернувшейся в клубок на аккумуляторе. Испуганный автовладелец немедленно сообщил о своей находке в центр помощи животным, специалисты которого извлекли останки из машины.
По словам сотрудников компании, данный вид змей не обитает в штате Теннесси. То есть питон, скорее всего, сбежал или стал жертвой безответственного хозяина, который выпустил надоевшего питомца на волю.
Отмечается также, что мужчина был несказанно рад, что питон пробрался именно в автомобиль, а не в его дом через дверцу для собак.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, как водитель обнаружил ядовитую змею под педалями прямо во время поездки.