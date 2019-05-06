Пять опасностей, подстерегающих автовладельца на даче

auto.orsk.ru
Для человека выезд на дачу полезен притоком чистого воздуха в легкие и горячих шашлыков в желудок. А для его машины достаточно долгое пребывание в загородных условиях может обернуться рядом неприятностей.
Максим Строкер

Автовладелец, добравшись до дачи, обычно паркует машину, разгружает шмотки с припасами и — забывает о ее существовании, занятый процессом отдыха или вспашки земли.

А между тем, в стоящее на временном приколе авто вполне могут забраться такие местные жители как грызуны или змеи. Особенно неприятно, если живность проникнет не под капот, а в салон. Это может произойти когда владелец имеет привычку оставлять свою легковушку на участке с распахнутыми дверями.

Мышки лезут в машину привлеченные остатками пищи, змеи порой пытаются переждать в авто дневной зной. Про набившихся в салон мух, ос и слепней даже не упоминаем. Выгребать потом трупики насекомых из-под лобового стекла или вентиляции — то еще удовольствие.

Как ни смешно это звучит, но вполне реальную угрозу для авто на даче представляют деревья, в особенности старые плодовые. В грозу или при сильном ветре от такой растительности может прилететь на крышу авто не только ветка, но и рухнуть целый ствол.

По весне или осенью автомобиль дачника подвержен другой опасности — не природной, а вполне рукотворной. Называется она «сосед-кострожог». Есть такая порода дачников, которые обожают жечь в огне все что только можно. Деревяшки, траву, бытовой мусор и прочее. Дым и пепел от их костров летит к соседям.

Отучить от этой мании подобных индивидуумов, как правило, невозможно. И если, имея такого соседа, вы беспечно оставили свою машину с открытыми окнами, — весь ее салон провоняет дымом и будет усыпан пеплом.

Избавиться от этого «счастья» можно только с помощью химчистки.

Еще одна «дачная» неприятность поджидает владельцев пожилых авто. Если, не дай бог, обнаружится какая-то серьезная поломка, это станет настоящей проблемой. На даче даже вызов эвакуатора порой выливается в серьезный квест. А уж поиски квалифицированного сервисмена в радиусе хотя бы 50 км от вашей дачи могут вообще окончиться ничем.

Пятая проблема больше касается не самой машины, а ее владельцев. Не секрет, что с не вполне исправного авто на землю порой попадают существенные количества совсем не экологичных веществ — масла, антифриза и т. п. У любителей самолично вымыть авто на даче к этому списку прибавляется еще и автохимия типа шампуней-полиролей.

Даже если ваше авто работает идеально и вы моете его только на автомойке, никто не гарантирует, что ваш сосед на советских «жигулях» или древнем «американце» не имеет привычки мыть свой рыдван на дачном солнышке. В конце концов вся попавшая на землю таким образом автохимия оказывается вовлечена в метаболизм садово-огородных растений и попадает на ваш стол. Приятного аппетита, дачники!

автопутешествие, автотуризм, автохимия, автомойка
6 мая 2019
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