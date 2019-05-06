Пять опасностей, подстерегающих автовладельца на даче

Автовладелец, добравшись до дачи, обычно паркует машину, разгружает шмотки с припасами и — забывает о ее существовании, занятый процессом отдыха или вспашки земли.

А между тем, в стоящее на временном приколе авто вполне могут забраться такие местные жители как грызуны или змеи. Особенно неприятно, если живность проникнет не под капот, а в салон. Это может произойти когда владелец имеет привычку оставлять свою легковушку на участке с распахнутыми дверями.

Мышки лезут в машину привлеченные остатками пищи, змеи порой пытаются переждать в авто дневной зной. Про набившихся в салон мух, ос и слепней даже не упоминаем. Выгребать потом трупики насекомых из-под лобового стекла или вентиляции — то еще удовольствие.