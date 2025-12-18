11 человек получили травмы в ДТП с микроавтобусом в Иркутской области

Инцидент случился вечером 17 декабря на автодороге Нижнеудинск — поселок Шумский. Водитель транспортного средства, перевозившего работников местного предприятия, допустил наезд на стоявший на проезжей части бетоносмеситель.

Как сообщает телеграм-канал прокуратуры Иркутской области, в результате сильного удара находившийся за рулем мужчина и десять пассажиров получили травмы. Девятерых из них прибывшие на место событий медики доставили в больницу для оказания срочной помощи.

Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. Ведомство намерено дать оценку соблюдению законодательства в сфере безопасности дорожного движения, организации пассажирских перевозок, а также охраны труда. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Бурятии маршрутный автобус столкнулся с легковушкой, один человек погиб.