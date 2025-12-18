Пьяный мужчина угнал автомобиль у своего спящего свекра в Вологде

53-летний мужчина пригласил в гости своего 27-летнего зятя. Застолье закончилось тем, что хозяин отправился спать, а его родственник, воспользовавшись моментом, взял ключи от припаркованного во дворе Chevrolet Lanos и отправился на нем кататься по городу.

Как сообщает телеграм-канал канал УМВД России по Вологодской области, экипаж ДПС остановил украденное авто на Поселковом переулке. При проверке документов стражи порядка не только выявили факт угона машины, но и заметили, что управлявший транспортным средством находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него не было «прав».

Молодой человек отказался от медосвидетельствования на месте, а потому его доставили в наркологический диспансер. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови. В беседе с сотрудниками ГИБДД нарушитель полностью признал вину в содеянном, однако внятно объяснить мотивы своего поступка так и не смог.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Помимо этого, инспекторы составили административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ за управление ТС в состоянии опьянения и без «прав». Мужчина получил 10 суток ареста, а изъятую машину вернули законному владельцу.

