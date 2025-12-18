Полиция раскрыла кражу из гаража по отпечатку госномера на сугробе

Жительница города Мегион, ХМАО, обратилась в правоохранительные органы с заявлением о краже имущества из гаража на сумму более 80 тысяч рублей. На место событий незамедлительно выехали оперативники.

Как сообщает издание «Сургутская трибуна», в ходе осмотра территории правоохранители обнаружили и зафиксировали четкие следы подошвы обуви, оставленные предполагаемым злоумышленником, а также его транспортного средства. Особую ценность представлял собой оттиск на снежном валу, в котором можно было четко разглядеть символы госномера машины. Преступник настолько близко припарковался к сугробу, что часть регистрационного знака плотно отпечаталась, предоставив следователям уникальную улику.

Уже на следующий день стражи порядка вышли на след и задержали подозреваемого. Им оказался проживающий неподалеку 22-летний юноша. В ходе обыска у него изъяли похищенные вещи: диодный светильник, автомобильный аккумулятор, приборную панель, карбюратор, лобовое стекло, лыжню от снегохода, защитный кожух, а также пару кроссовок.

Следователи возбудили против молодого человека уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

