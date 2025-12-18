1

Полиция раскрыла кражу из гаража по отпечатку госномера на сугробе

Преступник скрылся, но забыл «замести следы» своей машины

Жительница города Мегион, ХМАО, обратилась в правоохранительные органы с заявлением о краже имущества из гаража на сумму более 80 тысяч рублей. На место событий незамедлительно выехали оперативники.

Александр Проневский

Изображение Полиция раскрыла кражу из гаража по отпечатку госномера на сугробе

Как сообщает издание «Сургутская трибуна», в ходе осмотра территории правоохранители обнаружили и зафиксировали четкие следы подошвы обуви, оставленные предполагаемым злоумышленником, а также его транспортного средства. Особую ценность представлял собой оттиск на снежном валу, в котором можно было четко разглядеть символы госномера машины. Преступник настолько близко припарковался к сугробу, что часть регистрационного знака плотно отпечаталась, предоставив следователям уникальную улику.

Уже на следующий день стражи порядка вышли на след и задержали подозреваемого. Им оказался проживающий неподалеку 22-летний юноша. В ходе обыска у него изъяли похищенные вещи: диодный светильник, автомобильный аккумулятор, приборную панель, карбюратор, лобовое стекло, лыжню от снегохода, защитный кожух, а также пару кроссовок.

Следователи возбудили против молодого человека уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что мужчина обиделся, что его повторно не взяли на работу, и отомстил, угнав автомобиль бывшего коллеги.

