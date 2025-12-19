Водитель грузовика сбил двух пенсионеров на пешеходном переходе

Утром 19 декабря 39-летний мужчина, управляя грузовиком Mercedes-Benz зазевался за рулем и не заметил двух 76-летних прохожих, переходивших проезжую часть по «зебре». Оба потерпевших шли по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Как сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Кубани, в результате сильного удара один из пострадавших получил травмы, несовместимые с жизнью, от которых скончался на месте событий. Медики доставили второго мужчину с тяжелыми ранами в больницу, где врачи продолжают бороться за его жизнь.

Ведомство начало доследственную проверку по факту произошедшего, стражи порядка задержали водителя фуры.

