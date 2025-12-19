Дебошир на BMW разгромил автомобиль монтировкой после ДТП в Екатеринбурге

Мужчина на BMW без госномеров поцарапал Ford при выполнения маневра на улице Амундсена, и вместо того, чтобы остановиться и решить вопрос, он попытался скрыться с места ДТП. Помешал виновнику аварии пострадавший, который отправился в погоню за нарушителем.

Как сообщает издание E1.RU, водитель BMW все-таки вышел из машины, но не с пустыми руками, а прихватив монтировку. Тяжелым инструментом он нанес несколько ударов по стеклам и кузову Ford, после чего вернулся в автомобиль и уехал. Потерпевший, не испугавшись агрессора, продолжил преследование до улицы Циолковского. Там он вызвал полицию, которая оперативно прибыла на место событий и задержала дебошира.

Позднее выяснилось, что тот сел за руль, не имея водительского удостоверения. И вообще, на него уже неоднократно жаловались — за порчу соседского имущества и жестокое обращением с животным.

