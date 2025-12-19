Автомобилистка попыталась скрыться с места ДТП, но забыла госномер

Все началось с того, что жительница Бийска потеряла контроль над своей машиной и наехала на дорожный знак. Испугавшись ответственности, она предпочла скрыться. Однако в спешке не заметила, что ее транспортное средство в результате удара лишилось госномера — регзнак остался лежать на месте ДТП.

Как сообщает пресс-служба управления юстиции Алтайского края, эта улика стала ключевой зацепкой для сотрудников полиции, которые быстро вышли на след нарушительницы. А та, вернувшись домой, начала употреблять в больших количествах крепкие спиртные напитки. И когда стражи порядка ее нашли и предложили пройти медосвидетельствование, женщина отказалась.

И хотя на момент визита правоохранителей нарушительница была пьяна, за руль она села абсолютно трезвой. По крайней мере, именно так автомобилистка сказала полиции. Но это все равно сыграло против нее. Ведь по закону, водителю, причастному к аварии, запрещено употреблять алкоголь до завершения процедуры освидетельствования или до принятия решения об отказе от нее.

В результате суд признал автомобилистку виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей, а также лишения «прав» на полтора года.

