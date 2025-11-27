Водитель на наглухо затонированном авто сбила пешехода-нарушителя

Инцидент случился вечером 26 ноября на улице Советской в Магнитогорске. 39-летняя местная жительница, управляя Peugeot 308, не успела вовремя среагировать на пересекавшего проезжую часть 46-летнего мужчину и сбила его.

Как сообщает газета «Магнитогорский рабочий», оперативно прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции провели проверку светопускаемости стекол машины. По ее итогам инспекторы составили в отношении водителя административный протокол за незаконную тонировку и потребовали немедленно снять пленку, что дама и выполнила на месте.

К счастью, пешеход получил только легкие ушибы, медики оказали ему первую помощь. При этом полицейские и ему выписали штраф по статье 12.30 КоАП РФ за создание помех движению. В региональной Госавтоинспекции напомнили, что тонировка сильно снижает видимость на дорогах, особенно в сложных погодных условиях.

