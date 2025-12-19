Мужчина продал свою машину, а потом угнал ее у нового владельца

20-летний житель Ульяновска обратился в полицию с заявлением о том, что с парковки возле дома на улице Розы Люксембург пропал купленный им с рук Daewoo Nexia. Что любопытно, потерпевший подчеркнул, что всегда сознательно оставлял ключи в замке зажигания, поскольку не опасался угона в собственном дворе, где все знакомы.

Как сообщает издание «Ульяновск онлайн», само транспортное средство при этом имело неисправный замок задней двери и не было оборудовано сигнализацией. Именно этой уязвимостью и воспользовался угонщик.

Сотрудники ДПС оперативно нашли похищенную Nexia на территории гаражного комплекса на Промышленной улице. В итоге задержали 23-летнего бывшего владельца этого авто. Оказалось, что подозреваемый продал машину по договору еще в январе, но покупатель не полностью с ним рассчитался.

Когда бывший хозяин потерял надежду на получение недостающих 70 тысяч рублей законным путем, решил пойти на преступление. Зная о технической неисправности машины, он просто забрал ее из двора — с расчетом на то, что такая мера заставит должника заплатить деньги.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».

