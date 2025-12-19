Пьяный 13-летний подросток угнал авто и устроил ДТП

Несовершеннолетний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметил незапертую машину во дворе жилого дома, сел за руль и отправился кататься по городу. Поездка закончилась на перекрестке, где юный водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с другим транспортным средством.

Как сообщает «Сибирское Агентство Новостей», в результате сильного удара 27-летний водитель второго автомобиля получил травмы, его срочно госпитализировали. Сам виновник ДТП решил не дожидаться сотрудников полиции и предпочел скрыться.

Несмотря на то, что возраст нарушителя не позволяет привлечь его к уголовной ответственности, органы профилактики сочли его действия общественно опасными. Они обратились с ходатайством о помещении юного хулигана в специализированный центр.

Рассмотрев материалы дела, суд принял решение удовлетворить это требование в полном объеме, назначив максимально возможный срок содержания длиной в 30 суток. Основной целью этой меры обозначили необходимость перевоспитания подростка и помощь ему в осознании всей тяжести совершенного проступка.

