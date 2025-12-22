В Москве взорвался автомобиль, погиб высокопоставленный генерал

Инцидент случился ранним утром 22 декабря в районе Орехово-Борисово. 56-летний мужчина сел в свой Kia Sorento, проехал несколько метров, и раздался мощный взрыв.

Как сообщает телеграм-канал Baza, оперативно прибывшие на место событий медики и спасатели извлекли из-под обломков пострадавшего, которого зажало в кроссовере. Генерал-лейтенант российской армии получил множественные осколочные ранения, травмы ног и перелом лицевой кости. К сожалению, несмотря на усилия врачей, от полученных ран он скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное общеопасным способом» и части 2 статьи 222 «Незаконный оборот взрывчатых веществ». На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Парковку перекрывали на несколько часов, чтобы собрать доказательную базу и ликвидировать последствия взрыва. Помимо Kia Sorento и его водителя, постарадало еще как минимум семь автомобилей, находившихся рядом.

