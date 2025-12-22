Машина сбила женщину с ребенком на руках на пешеходном переходе в Петрозаводске

Инцидент случился 21 декабря на пересечении улиц Володарского и Маршала Мерецкова. Водитель проехал перекресток, не снижая скорости, и сбил женщину, которая в тот момент пересекала проезжую часть с маленьким ребенком на руках.

Как сообщает портал «САМПО ТВ», в результате удара малыш упал на асфальт, а потерпевшая отлетела на несколько метров вперед. Очевидцами аварии стали несколько прохожих, которые немедленно бросились на помощь пострадавшим.

Официальных комментариев от правоохранительных органов или экстренных служб пока не поступало. Известно, что на место событий спустя некоторое время прибыли скорая помощь и сотрудники ГИБДД. О состоянии женщины и ребенка не сообщалось.

