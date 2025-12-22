Жительница Якутии обнаружила в салоне своего автомобиля пьяного угонщика

В дежурную часть отдела полиции поселка Жатай поступило обращение от местной жительницы. Она рассказала, что оставила свою машину во дворе и поднялась домой, позднее вернулась, чтобы переставить автомобиль в гараж, и обнаружила в салоне человека.

Как сообщает телеграм-канал МВД по Республике Саха (Якутия), посторонний мужчина вел себя неадекватно и явно находился в состоянии алкогольного опьянения. Потерпевшая сразу же обратилась за помощью к правоохранителям.

Прибывшие на вызов полицейские задержали нарушителя и доставили его в отдел для разбирательства. В ходе проверки выяснилось, что 25-летний уроженец Верхоянского района, гуляя вечером по улице Строда, заметил автомобиль, стоявший во дворе многоквартирного дома. Воспользовавшись тем, что машина оказалась незапертой, он проник в салон и попытался завести двигатель, однако его остановила вовремя подоспевшая владелица транспортного средства.

Следователи возбудило уголовное дело по статье 166 УК РФ «Покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Тверской области парень пришел в гости к девушке и угнал ее автомобиль.