Мошенники из Казани обманули покупателей автомобилей на 30 млн рублей

Группа аферистов выдавала себя за представителей компании-импортера, создавая видимость успешного бизнеса по продаже иномарок. Для этого они разработали собственный сайт и активно использовали мессенджеры для размещения предложений.

Как сообщает телеграм-канал «Происшествия Татарстан», злоумышленники размещали объявления о продаже иномарок по сильно заниженным ценам. Они детально прорабатывали легенду для каждого автомобиля и заключали с клиентами формальные договоры. Главным условием для подписания документа была необходимость внесения стопроцентной предоплаты.

Пострадавшие чаще всего передавали деньги наличными, а взамен получали на руки квитанции, которые на самом деле не имели никакой юридической силы. Как только средства оказывались у аферистов, коммуникация сразу же прекращалась.

Всего от действий преступной группы пострадали 15 человек, а общая сумма ущерба достигла 30 млн рублей. Правоохранительные органы собрали доказательную базу, материалы уже передали в суд для рассмотрения.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что мошенник взял в аренду, а затем продал четыре автомобиля жителей Приморья.