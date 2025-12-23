Дебошир спешил скрыться с места ДТП и протащил на капоте мужчину

Инцидент произошел вечером 22 декабря на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Косарева в Челябинске. Все началось с того, что мужчина за рулем Hyundai потерял контроль над своим транспортным средством и допустил наезд на Nissan, стоявший перед светофором.

Как сообщает портал «ЕАН», вместо того, чтобы остановиться и оформить ДТП, нарушитель сразу же попытался скрыться с места событий.

Потерпевший принял решение отправиться в погоню за виновником аварии. На следующем светофоре водитель Nissan вышел из машины и перегородил дорогу беглецу. Но тот резко начал движение, сбил мужчину и протащил его несколько метров прямо на капоте своего авто, после чего все же скрылся.

Пострадавший незамедлительно обратился в полицию, вскоре правоохранители задержали подозреваемого. Против него могут выдвинуть целый ряд серьезных обвинений, включая оставление места ДТП и причинение телесных травм.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Екатеринбурге дебошир на BMW разгромил автомобиль монтировкой после ДТП.