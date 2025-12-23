Дети угнали машину и врезались на ней в дом, убегая от полиции

В полицию города Ньюбург-Хайтс штата Огайо, США, поступило сообщение об угоне автомобиля. Вскоре патрульные обнаружили транспортное средство в потоке и попытались его остановить, но водитель отказался подчиниться требованию.

Как сообщает портал NEWS 5, нарушитель резко увеличил скорость, из-за чего потерял контроль над транспортным средством, которое вылетело на обочину и врезалось в стену дома. Из салона машины выскочили трое детей: они попытались убежать, но офицеры их все-таки задержали.

Оказалось, что за рулем автомобиля находился 11-летний мальчик, а его пассажирами были 12-летний подросток и 8-летний брат водителя. По словам детей, они научились угонять автомобили благодаря видеороликам в Интернете.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал, детей передали родителям. Мальчику-водителю теперь грозит ответственность за попытку сбежать от полиции и похищение имущества. Его 12-летний соучастник может быть привлечен по статье о хранении краденого, а в отношении 8-летнего, учитывая его возраст, уголовное дело возбудить не получится.

