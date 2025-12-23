Инцидент случился в штате Техас, США. У местной жительницы угнали автомобиль. Через три дня правоохранители смогли найти и вернуть транспортное средство законной владелице, но прежде чем это сделать, они не провели тщательный досмотр.

Как сообщает издание Motor1.com, женщина сняла целый видеообзор на найденные в авто предметы. Она обнаружила закрытую коробку с кристаллическим метамфетамином, множество флаконов для духов, семь пар беспроводных гарнитур (при этом в каждой отсутствовал один наушник), карту продовольственной помощи, открытую бутылку бренди, коллекционную карточку спортивной команды клуба Dallas Cowboys и не менее 15 зажигалок с жидкостью.

Во втором ролике владелица автомобиля показала оставленный в салоне телефон, который она впоследствии выбросила после поступившего звонка. Но самым удивительным стало огромное количество салфеток из сети быстрого питания Taco Casa, набитых в бардачок.

Комментаторов в Интернете больше всего поразил факт того, что правоохранители не изъяли оставшиеся в машине наркотики в качестве вещественного доказательства. Многие также выразили удивление тем, как злоумышленник успел накопить такое количество вещей всего за три дня. Пострадавшей порекомендовали обратиться в страховую компанию для проведения очистки транспортного средства и оценки ущерба.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Ульяновске мужчина продал свою машину, а потом угнал ее у нового владельца.