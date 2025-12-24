Служебный автомобиль взорвался в Москве, двое полицейских погибли

Как сообщает телеграм-канал Baza, по предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство, закрепленное под днищем машины со стороны пассажирского сидения. Два инспектора ДПС, а также сам злоумышленник получили травмы, несовместимые с жизнью, от которых скончались на месте событий. Помимо этого, пострадали еще двое полицейских, медики доставили их в больницу с тяжелыми ранениями.
Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Вскоре оперативные службы обнаружили еще одно неразорвавшееся устройство, которое успешно обезвредили саперы. В настоящее время ведется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося и причастных лиц.
Стоит подчеркнуть, что нападение на стражей порядка произошло всего в нескольких сотнях метров от места гибели высокопоставленного генерала 22 декабря, о чем ранее рассказывал портал «АвтоВзгляд».