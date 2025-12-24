Мужчина снял колеса с чужого автомобиля, припаркованного на обочине

Инцидент случился в Корсаковском районе на Сахалине. Жительница села Третья Падь обратилась в полицию с заявлением о пропаже двух колес со своего автомобиля, который она оставила на обочине трассы.

Как сообщает агентство SakhalinMedia, полицейские оперативно установили личность и задержали подозреваемого, которым оказался 42-летний ранее судимый житель районного центра. По словам мужчины, он посещал село Первая Падь, заметил стоявшую на обочине машину и решил воспользоваться моментом.

В темное время суток он приехал к месту стоянки транспортного средства, приподнял его домкратом и начал снимать колеса. Ограничился только передними двумя, так как в багажнике его собственной машины кончилось место.

Сотрудники полиции вернули похищенное имущество законной владелице и оценили ущерб от действий похитителя в размере 9 тысяч рублей. Следствие возбудило против подозреваемого уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба». В отношении фигуранта избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

