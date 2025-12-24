Юноша разгромил иномарку отчима гаечным ключом после ссоры

Инцидент случился в одном из пригородных домовладений Якутска. Во время ссоры юноша не сумел справиться с эмоциями и вышел во двор, где выместил злобу на транспортном средстве отчима.

Как сообщает портал «Иркутск 24», нарушитель взял в руки гаечный ключ и разбил фары, нанеся машине значительные повреждения. Владелец авто сразу же обратился в полицию, вскоре правоохранители задержали подозреваемого.

Материальный ущерб потерпевшему оценили на сумму в 11 000 рублей. Этого оказалось достаточно для того, чтобы следователи возбудили против молодого человека уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

