12-летний мальчик спас маму, которая потеряла сознание за рулем

Жительница Великобритании вместе со своим 12-летним сыном направлялась на рождественскую ярмарку в город Бирмингем по трассе A40. В какой-то момент она почувствовала сильное недомогание, однако смогла съехать на обочину.

Ребенок взял управление на себя и благополучно остановил машину

Как сообщает BBC, вскоре женщина полностью потеряла сознание, а ее нога упала на педаль газа, разогнав автомобиль почти до 100 км/ч по трассе.

Ребенок, находившийся на пассажирском сиденье, сразу же попытался разбудить мать. Осознавая серьезность ситуации, он перехватил управление транспортным средством и воспользовался травяным покрытием около разделительной полосы, чтобы погасить скорость. Благодаря этому мальчик смог безопасно остановить машину, после чего выключил двигатель и немедленно позвонил в экстренные службы.

Прибывшие на место медики установили, что к потере сознания потерпевшей привело критически низкое давление. К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал, а машина получила лишь незначительные повреждения. Сотрудники правоохранительных органов поразились спокойствием юного героя и пригласили его в отдел для вручения специального сертификата за храбрость.

