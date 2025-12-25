Мошенник продавал иномарки с «перебитыми» VIN по фальшивому паспорту

Как сообщает издание «Кубань 24», при попытке поставить автомобили на учет новым собственникам ТС отказали, так как сотрудники ГИБДД быстро выявили несоответствия в VIN-номерах.
В дальнейшем злоумышленник попытался провернут подобную сделку с третьим авто, однако на этот раз правоохранители задержали его на этапе подготовки документов. Следователи возбудили против него уголовное дело о мошенничестве, на данный момент материалы по нему передали в суд. Обвиняемый остается под стражей, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
