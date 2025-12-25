Супруги из Екатеринбурга подстроили угон своего авто для получения страховки

Женщина приобрела на свое имя Volkswagen Passat и оформила на него полис КАСКО на внушительную сумму в 2,14 миллиона рублей. Спустя год владения она вместе с мужем решила провернуть преступную схему для получения денежных средств.

Как сообщают «Вечерние Ведомости», семейная пара оставила свое транспортное средство в гараже у знакомого, которого не посвятила в детали махинации. После этого злоумышленники обратились в полицию с заявлением об угоне и направили страховщикам требование о возмещении ущерба.

Представителей компании насторожили обстоятельства дела, о чем они и сообщили правоохранителям. Стражи порядка довольно быстро вышли на след «пропавшей» машины и вычислили ее местонахождение. В ходе последующего разбирательства суд признал криминальный дуэт виновным в покушении на мошенничество в сфере страхования.

При этом мужчина также понесет наказание за дачу заведомо ложных показаний и выплатит штраф в размере 400 000 рублей. Женщине же дали полтора года лишения свободы, но условно. Окончательно приговор еще не вступило в законную силу, стороны могут его обжаловать.

