228

Супруги из Екатеринбурга подстроили угон своего авто для получения страховки

Мошенники попытались получить более двух миллионов рублей

Женщина приобрела на свое имя Volkswagen Passat и оформила на него полис КАСКО на внушительную сумму в 2,14 миллиона рублей. Спустя год владения она вместе с мужем решила провернуть преступную схему для получения денежных средств.

Поделиться
Автор
Александр Проневский

Изображение Супруги из Екатеринбурга подстроили угон своего авто для получения страховки

Как сообщают «Вечерние Ведомости», семейная пара оставила свое транспортное средство в гараже у знакомого, которого не посвятила в детали махинации. После этого злоумышленники обратились в полицию с заявлением об угоне и направили страховщикам требование о возмещении ущерба.

Представителей компании насторожили обстоятельства дела, о чем они и сообщили правоохранителям. Стражи порядка довольно быстро вышли на след «пропавшей» машины и вычислили ее местонахождение. В ходе последующего разбирательства суд признал криминальный дуэт виновным в покушении на мошенничество в сфере страхования.

При этом мужчина также понесет наказание за дачу заведомо ложных показаний и выплатит штраф в размере 400 000 рублей. Женщине же дали полтора года лишения свободы, но условно. Окончательно приговор еще не вступило в законную силу, стороны могут его обжаловать.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Кубани мошенник продавал иномарки с «перебитыми» VIN по фальшивому паспорту.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует