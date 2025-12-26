После застолья мужчина угнал и разбил автомобиль друга

35-летний ранее судимый житель Южно-Сахалинска гостил у своего знакомого в селе Новотроицкое. Во время застолья мужчины вместе распивали спиртные напитки, а затем захмелевший хозяин отправился спать. После чего его нетрезвый товарищ без спроса взял ключи от припаркованного во дворе дома автомобиля и отправился кататься на нем по ночным улицам.

Однако, как сообщает информационный портал Citysakh.ru, вскоре он потерял контроль над транспортным средством и съехал в кювет, в результате чего транспортное средство получило серьезные повреждения. При этом, перед тем как бросить разбитую машину, угонщик похитил из салона личные вещи владельца, включая мобильный телефон, часы и солнцезащитные очки.

Утром жена пострадавшего обнаружила пропажу и обратилась с заявлением в полицию. Правоохранители оперативно вышли на след подозреваемого и задержали его. Общий материальный ущерб от его действий оценили более чем в 1,5 миллиона рублей. В настоящее время в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а следователи возбудили против мужчины уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

