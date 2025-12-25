Продавец елок из Омска угнал автомобиль и врезался в дерево

Сотрудник торговой точки по продаже елок решил без спроса согреться в автомобиле работодателя, а потом и покататься. Но, выехав на дорогу, практически сразу потерял контроль над транспортным средством, которое врезалось в дерево.

Мужчина взял без спроса машину, чтобы согреться и покататься

Как сообщает издание «Омск-Информ», сразу после аварии мужчина вернул автомобиль на место, надеясь, что инцидент останется незамеченным. Однако 50-летний бизнесмен и владелец Toyota по возвращению заметил на машине серьезные повреждения — в том числе помятое крыло, разбитое боковое зеркало и глубокие царапины на двери.

Независимые эксперты оценили нанесенный ущерб в 200 тысяч рублей. Следователи возбудили против угонщика уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», материалы передали в суд. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

