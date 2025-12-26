Сотрудник сахалинского рыбозавода похитил техники и автомобилей на 26 млн рублей

Ценный иностранный специалист работал на рыболовецком предприятии бригадиром и пользовался доверием коллег. Однако после того, как ему достались кредитные обязательства в наследство от родителей, он решил исправить свое финансовое положение за счет имущества компании.

Всего за шесть месяцев преступник украл и продал целый автопарк

Как сообщает портал Sakh. online, сперва злоумышленник похитил и продал лодку Yamaha Belfino. В последующие месяцы с территории предприятия бесследно стали пропадать и другие единицы техники. Нарушитель присвоил себе лодочный мотор Tohatsu, дизельную электростанцию Denyo, автокран KobelKo, прицеп Shore Land'r, фронтальный погрузчик Komatsu, грузовик HinoRanger, а также автомобили UAZ Patriot и Toyota Hiace.

Общая сумма украденного имущества превысила 22 миллиона рублей, однако злодей смог продать его только за 3,4 млн. При этом его кредитный долг за это время лишь увеличился до суммы в 10 миллионов.

Похитителя удалось поймать после того, как он угнал арендованный Hyundai Palisade. Отсутствие машины быстро заметили, после чего владелец авто обратился с заявлением в полицию. Вскоре мужчину задержали, в ходе следствия он вернул компании часть нераспроданного имущества.

Суд взыскал с иностранца в пользу завода еще 11 миллионов рублей и признал его виновным в краже, назначив наказание в виде лишения свободы на 7 лет... условно.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Казани мошенники из Казани обманули покупателей автомобилей на 30 млн рублей.