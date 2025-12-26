В Ставрополе задержали девушку, которая хотела взорвать авто военнослужащего

Как сообщает портал «A42.RU», сотрудники ФСБ задержали девушку в тот момент, когда она направлялась к месту совершения преступления. К счастью, реализовать задуманное ей не дали.
Правоохранители установили, что подросток стала жертвой манипуляций телефонных мошенников. Ранее с ней вышли на связь неизвестные, которые под угрозой уголовного преследования принудили ее к сотрудничеству и склонили к совершению теракта.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ «Покушение на совершение террористического акта», статье 222 УК «Незаконные хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств», а также статье 223 УК «Незаконные изготовление взрывчатых веществ». На данный момент полиция и ФСБ устанавливают каналы поставки взрывчатки и других причастных к преступлению лиц.
