В Ставрополе задержали девушку, которая хотела взорвать авто военнослужащего

16-летняя девушка получила от кураторов самодельное взрывное устройство мощностью, эквивалентной 400 граммам тротила. Она должна была закрепить его на автомобиле, припаркованном возле одной из воинских частей.

Как сообщает портал «A42.RU», сотрудники ФСБ задержали девушку в тот момент, когда она направлялась к месту совершения преступления. К счастью, реализовать задуманное ей не дали.

Правоохранители установили, что подросток стала жертвой манипуляций телефонных мошенников. Ранее с ней вышли на связь неизвестные, которые под угрозой уголовного преследования принудили ее к сотрудничеству и склонили к совершению теракта.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ «Покушение на совершение террористического акта», статье 222 УК «Незаконные хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств», а также статье 223 УК «Незаконные изготовление взрывчатых веществ». На данный момент полиция и ФСБ устанавливают каналы поставки взрывчатки и других причастных к преступлению лиц.

