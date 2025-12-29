Суд в Екатеринбурге отказал женщине в возврате машины по «схеме Долиной»

Все началось с того, что с жительницей Екатеринбурга связались телефонные мошенники. Они убедили ее продать транспортное средство по цене значительно ниже рыночной. Нарушители пообещали, что договор купли-продажи впоследствии признают недействительным, а машину вернут.

Бывшая владелица осталась и без машины, и без денег

Как сообщает агентство «СеверПост.ru», помимо этого, злоумышленники выманили у женщины еще 750 тысяч рублей. Осознавшая обман потерпевшая незамедлительно обратилась с заявлением в правоохранительные органы, а также подала иск к покупателю с требованием аннулировать сделку.

В суде она настаивала на том, что ее клиент-перекупщик мог догадаться о неадекватности ценника за авто и фактически стал соучастником мошенников. Однако ответчик предоставил доказательства, согласно которым документы пострадавшая подписывала добровольно и осознанно.

Кировский районный суд Екатеринбурга не нашел оснований считать сделку совершенной под давлением и оставил ее в силе. В постановлении подчеркивается, что простое следование инструкциям третьих лиц и даже заниженная цена сами по себе не могут служить основанием расторжения договора.

