Пьяный мужчина в Новокуйбышевске угнал каршеринговое авто жены

Как сообщает издание «СитиТрафик», стражи порядка выяснили, что машина не принадлежала нарушителю, аренду оформила его супруга.
Пара провела вечер в баре, мужчина расплатился по счету через приложение на телефоне жены. Потеряв спутницу, он решил, что она ушла, и тогда самостоятельно разблокировал авто и отправился на машине домой. За это время водитель успел несколько раз заснуть прямо за рулем, а также допустить множество других нарушений ПДД, что и привлекло внимание полиции.
Представитель каршеринга обратился в правоохранительные органы с заявлением об угоне. Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ «Угон автомобиля без цели хищения», материалы по нему уже передали в суд.
