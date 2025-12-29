Пьяный мужчина в Новокуйбышевске угнал каршеринговое авто жены

Инспекторы ДПС обратили внимание на Volkswagen Polo, который двигался с многочисленными нарушениями ПДД. За рулем оказался 26-летний местный житель в состоянии сильного алкогольного опьянения, он отказался проходить медосвидетельствование.

Во время поездки он несколько раз уснул за рулем

Как сообщает издание «СитиТрафик», стражи порядка выяснили, что машина не принадлежала нарушителю, аренду оформила его супруга.

Пара провела вечер в баре, мужчина расплатился по счету через приложение на телефоне жены. Потеряв спутницу, он решил, что она ушла, и тогда самостоятельно разблокировал авто и отправился на машине домой. За это время водитель успел несколько раз заснуть прямо за рулем, а также допустить множество других нарушений ПДД, что и привлекло внимание полиции.

Представитель каршеринга обратился в правоохранительные органы с заявлением об угоне. Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ «Угон автомобиля без цели хищения», материалы по нему уже передали в суд.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что житель Улан-удэ угнал автомобиль, чтобы навестить свою маму.