Житель Улан-удэ угнал автомобиль, чтобы навестить свою маму

37-летний мужчина прогуливался по улицам города и обнаружил припаркованный автомобиль с приоткрытой крышкой багажника. Воспользовавшись этим, он проник в салон, увидел ключи в замке зажигания, завел чужую машину и отправился на ней в поездку.

По пути к родственнице нарушитель устроил многочисленные мелкие ДТП

Как сообщает телеканал «Ариг Ус», изначально злоумышленник желал навестить свою мать, которая проживает в отдаленном районе города. Однако после визита к родственнице он продолжил пользоваться машиной и успел стать участником нескольких дорожных инцидентов.

В результате транспортное средство получило серьезные повреждения и окончательно сломалось на окраине города. Угонщик его бросил и просто отправился пешком домой.

На следующее утро 48-летняя владелица автомобиля обнаружила пропажу и обратилась с заявлением в полицию. Благодаря оперативной работе правоохранителей похищенное имущество вскоре нашли и вернули законной хозяйке. Спустя некоторое время задержали и подозреваемого, которого ранее суд уже привлекал к ответственности за аналогичное преступление.

Следователи завели новое уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Санкции по ней предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет.

