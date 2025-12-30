В ХМАО два водителя остановились помочь другим и погибли под колесами авто

Два водителя в разных районах остановились с целью оказать помощь другим автомобилистам, а в результате попали в аварии со смертельным исходом. Одно ДТП произошло в Сургуте, а второе — под ним.

Как сообщает издание «Югорский снегирь», первое событие случилось на Тюменском тракте в Сургуте. Водитель Datsun не смог продолжить движение из-за поломки и припарковался на обочине. Рядом с ним остановился мужчина на Toyota Camry, который решил отбуксировать неисправное авто до сервиса. Он вышел из салона с целью закрепить трос, и в этот момент с ним на большой скорости столкнулся Toyota Land Cruiser. В результате сильного удара 36-летний автомобилист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Вторая авария случилась позже в Сургутском районе. 49-летний мужчина остановился, чтобы помочь застрявшей на обочине «Газели». В тот момент, когда он пересекал проезжую часть, его на большой скорости сбил Isuzu: водитель не заметил пешехода в темное время суток. К сожалению, он тоже скончался на месте ДТП еще до прибытия помощи.

