Злоумышленник ограбил три машины в Екатеринбурге, похитив сладкие подарки

Серия инцидентов случилась в районе улиц Хмелева, Банникова и Дружбы. Злоумышленник проникал в салоны автомобилей и похищал из них ценные вещи, включая новогодние подарки для детей.

Все кражи произошли в районе Уралмаша за одно утро

Как сообщает издание E1.RU, автомобилю одной из пострадавших преступник разбил заднее стекло и вытащил через него личные вещи. «Даже собственноручно вязанную шапку украли!» — отмечает женщина. Помимо подарков для детей, нарушитель присвоил себе ее водительские «права», свидетельство о регистрации авто, СНИЛС, страховые полисы и наличные деньги.

Момент одной из краж зафиксировала городская камера видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина в штанах с лампасами около пяти минут ходит вокруг машины, после чего разбивает стекло, забирает два пакета и прячет их себе под куртку.

На данный момент полиция проводит проверку по факту произошедшего, личность злоумышленника устанавливается.

