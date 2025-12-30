Злоумышленник ограбил три машины в Екатеринбурге, похитив сладкие подарки

Как сообщает издание E1.RU, автомобилю одной из пострадавших преступник разбил заднее стекло и вытащил через него личные вещи. «Даже собственноручно вязанную шапку украли!» — отмечает женщина. Помимо подарков для детей, нарушитель присвоил себе ее водительские «права», свидетельство о регистрации авто, СНИЛС, страховые полисы и наличные деньги.
Момент одной из краж зафиксировала городская камера видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина в штанах с лампасами около пяти минут ходит вокруг машины, после чего разбивает стекло, забирает два пакета и прячет их себе под куртку.
На данный момент полиция проводит проверку по факту произошедшего, личность злоумышленника устанавливается.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Улан-Удэ юноша разобрал на запчасти чужой автомобиль.