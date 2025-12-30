Мошенники похитили у пенсионера, покупавшего автомобиль, 1,5 млн рублей

71-летний житель Волгограда нашел в Интернете объявление о продаже SsangYong Korando (с недавних пор — KGM Korando) по весьма привлекательной цене. Торговец предупредил, что машина якобы находится в Латвии и для того, чтобы ввезти ее в Россию, необходимо предварительно оплатить таможенные и транспортные сборы.

Как сообщает издание «RIAC34.RU», доверчивый покупатель согласился и начал перечислять средства. В течение месяца пенсионер совершал переводы на разные счета, которые ему давали злоумышленники. Общая сумма ущерба составила около 1,5 млн рублей.

Когда аферисты в очередной раз связались с мужчиной и потребовали очередной платеж, тот наконец заподозрил обман и обратился в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время стражи порядка устанавливают личности преступников.

В ведомстве напомнили гражданам об осторожности при совершении сделок через Интернет с незнакомцами. Ключевыми признаками мошенничества часто являются неестественно низкая цена товара, давление с целью срочной предоплаты, а также требования переводить средства частями по разным реквизитам.

