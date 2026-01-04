Татарстан в снежном плену, метель парализовала движение

Мощный циклон вызвал гигантские пробки на трассах и хаос в аэропорту Казани. В Нижнекамске произошло смертельное ДТП.

Мощный снежный циклон, обрушившийся на Татарстан со вчерашнего дня, продолжает парализовывать жизнь региона. С утра из-за нулевой видимости, вызванной сильнейшей метелью и шквалистым ветром, было запрещено движение автобусов и фур на ключевых федеральных трассах: «Казань — Ульяновск», «Казань — Оренбург» и участке до Набережных Челнов. Несмотря на запреты, на автодороге Р-241 образовалась 10-километровая пробка в обе стороны, где водители застряли на несколько часов.

Как сообщает телеграм-канал Baza, непогода уже привела к трагическим последствиям на дорогах. В Нижнекамском районе водитель не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. В результате аварии он и его пассажир погибли на месте. В населённых пунктах республики жители вынуждены пробираться через сугробы, заметавшие дворы, тротуары и подземные переходы, и откапывать свои автомобили.

Снежный хаос добрался и до воздушных путей региона. Международный аэропорт Казани работает в режиме чрезвычайной ситуации. На данный момент задержано или перенесено около 40 рейсов, два рейса отменены. Самолёты, летевшие в Казань, перенаправляют в соседние аэропорты, а пассажиры сообщают о многочасовых ожиданиях.

По данным метеорологов, пик непогоды ещё впереди: к обеду снегопад усилится. Циклон покинет территорию Татарстана и сместится в сторону Пермского края только ближе к 18:00. Власти и экстренные службы продолжают работу по ликвидации последствий стихии.