В Приморье мошенники похитили 130 млн рублей при продаже автомобилей из Японии

Злоумышленники создали сеть из интернет-магазинов, через которые предлагали клиентам приобрести японские авто по сильно заниженным ценам. Их филиалы действовали во Владивостоке и Находке, при этом договоры подписывались дистанционно с требованием предоплаты.

От действий аферистов пострадали более 400 человек

Как сообщает телеграм-канал полиции Приморья, деньги поступали на счета подставных лиц, а при попытке покупателей отказаться от сделки средства им не возвращали. После доставки машин потерпевшие часто обнаруживали, что транспортные средства не соответствуют заявленным параметрам и не имеют полного комплекта документов.

Всего с заявлениями в полицию обратились более 400 человек, общий ущерб от действий злоумышленников превысил 130 млн рублей. По каждому из эпизодов следователи возбудили уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество», к сегодняшнему дню их объединили в одно производство.

В результате оперативных мероприятий правоохранители задержали семерых жителей Находки — пятерых мужчин и двух женщин. Троим из них суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что при покупке машины мошенники похитили у пенсионера 1,5 млн рублей.