Женщина разозлилась и избила машину скорой помощи в Уссурийске

Как сообщает телеграм-канал Прокуратуры Приморского края, женщина потребовала рассказать ей о лицах, которым медики оказывали помощь, на что получила законный отказ. После этого возникла словесная перепалка, она быстро переросла в открытую агрессию. Нарушительница начала выкрикивать угрозы в адрес членов бригады, сопровождая их нецензурной бранью, а затем нанесла несколько ударов по автомобилю, разбив стекло водительской двери.
Следователи возбудили против задержанной уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство», расценив ее действия как грубое нарушение общественного порядка. В настоящее время правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
