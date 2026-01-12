Женщина разозлилась и избила машину скорой помощи в Уссурийске

Инцидент случился возле жилого дома на улице Сергея Ушакова. Прибывшая на вызов бригада медиков успешно оказала помощь пациентам, но когда она попыталась выехать из двора, путь машине заблокировала агрессивно настроенная 50-летняя местная жительница.

Как сообщает телеграм-канал Прокуратуры Приморского края, женщина потребовала рассказать ей о лицах, которым медики оказывали помощь, на что получила законный отказ. После этого возникла словесная перепалка, она быстро переросла в открытую агрессию. Нарушительница начала выкрикивать угрозы в адрес членов бригады, сопровождая их нецензурной бранью, а затем нанесла несколько ударов по автомобилю, разбив стекло водительской двери.

Следователи возбудили против задержанной уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство», расценив ее действия как грубое нарушение общественного порядка. В настоящее время правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Челябинске владелец шумного авто избил мужчину, который на него жаловался.