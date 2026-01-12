Мужчина спалил свой бывший автомобиль, чтобы скрыть долги от кредитора

35-летний житель Зеленогорска, испытывая финансовые трудности, отдал свою Toyota для расчета по долгам со знакомым, который впоследствии перепродал эту машину. А позже с бывшим владельцем авто связался кредитор: он настойчиво потребовал вернуть ему деньги и, не зная о сделке, продать иномарку для получения средств.

Как сообщает телеграм-канал «МВД 24», с целью сокрытия факта утраты владения автомобилем злоумышленник принял решение физически уничтожить транспортное средство. Вооружившись канистрой с бензином, он проник на территорию автосервиса, где стояла машина. Нарушитель разбил стекло, облил салон горючим и поджег его. В попытке запутать следствие он также попытался спалить припаркованную рядом Kia, но та, к счастью, не загорелась.

Правоохранители смогли оперативно выйти на след и задержать мужчину. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества». Санкции по этой статье предусматривают наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. На данный момент суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Липецкой области юноша угнал, разбил и попытался сжечь автомобиль.