Житель Читы поджег автомобиль парня своей бывшей девушки

22-летний молодой человек узнал, что его бывшая девушка начала встречаться с другим. Разозлившись, он в состоянии алкогольного опьянения решил отомстить конкуренту, для чего пришел к его дому на улице Назара Губина.

Как сообщает портал «Чита.ру», используя заранее приготовленные материалы, злоумышленник распылил на капот стоявшей у дома Toyota Vista краску из баллончика, а переднее левое колесо автомобиля облил бензином. После этого он поджег горючее с помощью зажигалки. Огонь быстро охватил авто, причинив ему значительные повреждения.

Проведенная экспертиза оценила материальный ущерб на сумму в более чем 100 000 рублей, которую нарушитель компенсировал пострадавшему в полном объеме. Ранее судимого обвиняемого приговорили к двум годам принудительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства.

