Полицейские задержали иностранцев с наркотиками и оружием в салоне автомобиля

Инспекторы ГИБДД в Барнауле остановили автомобиль за простое превышение скорости. Однако во время проверки документов они быстро поняли, что имеют дело не с рядовым нарушением ПДД.

Как сообщает МВД по Алтайскому краю, в салоне машины находились трое граждан одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 18-19 лет. Их нервное поведение вызвало подозрения у полицейских, на прямой вопрос о наличии запрещенных веществ в салоне пассажиры ответили отрицательно. Однако при дальнейшем осмотре транспортного средства на заднем сиденье правоохранители обнаружили пакет со свертками, тщательно обмотанными изолентой. Последующая экспертиза установила, что в них содержались наркотические средства общим весом около 42 граммов.

Помимо этого, в ходе досмотра стражи порядка изъяли травматический пистолет и четыре патрона к нему. Все трое задержанных были доставлены в отдел для дальнейшего разбирательства, следователи возбудили против них уголовное дело по статье 222 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия» и по статье 228 УК РФ «Незаконный оборот наркотических веществ в значительном размере».

