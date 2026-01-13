1

Петербуржец разбил машину коммунальщиков за то, что те отключили ему свет

Нападение на служебное авто произошло на глазах у соседей

В полицию Московского района поступило сообщение о том, что на улице Варшавской у дома 37 неизвестный наносит удары металлической трубой по автомобилю. Как выяснилось, машина принадлежала коммунальной службе.

Александр Проневский

Изображение Петербуржец разбил машину коммунальщиков за то, что те отключили ему свет

Как сообщает агентство 47news, оперативно прибывший на место участковый задержал 56-летнего жителя того же дома. Оказалось, что причиной его действий стала бытовая месть. Злоумышленник решил таким способом выразить крайнее недовольство из-за отключения электроэнергии в своей квартире.

В результате нападения транспортное средство получило серьезные повреждения. И в отношении задержанного стражи порядка составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Санкции по ней включают арест до 15 суток.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Уссурийске женщина разозлилась и избила машину скорой помощи.

