Петербуржец разбил машину коммунальщиков за то, что те отключили ему свет

В полицию Московского района поступило сообщение о том, что на улице Варшавской у дома 37 неизвестный наносит удары металлической трубой по автомобилю. Как выяснилось, машина принадлежала коммунальной службе.

Нападение на служебное авто произошло на глазах у соседей

Как сообщает агентство 47news, оперативно прибывший на место участковый задержал 56-летнего жителя того же дома. Оказалось, что причиной его действий стала бытовая месть. Злоумышленник решил таким способом выразить крайнее недовольство из-за отключения электроэнергии в своей квартире.

В результате нападения транспортное средство получило серьезные повреждения. И в отношении задержанного стражи порядка составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Санкции по ней включают арест до 15 суток.

