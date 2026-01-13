Мужчина попытался отогреть автомобиль сына, но случайно его сжег

Молодой человек из поселка Кульдур оставил свой Toyota Sprinter на временное хранение у отца. Мужчина решил отогреть транспортное средство в гараже перед поездкой, для чего подключил к машине самодельный электрокотел.

Как сообщает портал Dvhab.ru, спустя короткое время раздался сильный хлопок, а из-под капота повалил густой черный дым. Мужчина попытался самостоятельно потушить автомобиль, но ему это не удалось и машину полностью охватило пламя.

На место событий оперативно прибыли сотрудники МЧС России. Они локализовали возгорание, предотвратив распространение огня на соседние строения. Пострадавшее транспортное средство получило серьезные повреждения и восстановлению более не подлежит. На данный момент правоохранители продолжают устанавливать все детали случившегося.

