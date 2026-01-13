В Хакасии мошенник получил срок за продажу несуществующего автомобиля

Злоумышленник из Саяногорска разместил в сети Интернет объявление о продаже автомобиля по привлекательной цене в 550 тысяч рублей. Для его создания он использовал чужие фотографии, так как на самом деле транспортным средством не владел.

Оказалось, что ранее его уже судили за подобные преступления

Как сообщает агентство «Хакасия», на объявление спустя некоторое время откликнулся доверчивый покупатель из другого города. После телефонного разговора они договорились о сделке, клиент согласился перечислить предоплату за последующую отправку машины по железной дороге. Однако получив денежные средства, мошенник сразу же перестал выходить на связь.

Следователи возбудили против подозреваемого уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Мужчина полностью признал свою вину, Саяногорский городской суд назначил ему наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

