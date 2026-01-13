В Хакасии мошенник получил срок за продажу несуществующего автомобиля

Как сообщает агентство «Хакасия», на объявление спустя некоторое время откликнулся доверчивый покупатель из другого города. После телефонного разговора они договорились о сделке, клиент согласился перечислить предоплату за последующую отправку машины по железной дороге. Однако получив денежные средства, мошенник сразу же перестал выходить на связь.
Следователи возбудили против подозреваемого уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Мужчина полностью признал свою вину, Саяногорский городской суд назначил ему наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что мошенники похитили у пенсионера, покупавшего автомобиль, 1,5 млн рублей.