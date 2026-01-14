Подросток угнал машину такси после конфликта с водителем в Мурманской области

Компания молодых людей вызвала такси, чтобы добраться до магазина. Выходя из салона Ford Mondeo, они громко хлопнули дверями, что вызвало возмущение у водителя.

Как сообщает агентство «СеверПост.ru», во время словесной перепалки один из пассажиров, воспользовавшись моментом, сел за руль и сразу же скрылся на чужом транспортном средстве. Вскоре подросток попытался вернуть автомобиль обратно, однако машина застряла в глубоком сугробе, из которого злоумышленник не смог самостоятельно выбраться.

Прибывшие на вызов сотрудники полиции задержали молодого человека, проведенное медосвидетельствование подтвердило состояние опьянения. В ходе допроса он заявил, что не планировал угон заранее, а совершил противоправный поступок под влиянием сильных эмоций от ссоры. Осознав незаконность своих действий, он хотел немедленно вернуть авто законному владельцу, но не учел ни своих ограниченных навыков вождения, ни сложных погодных условий.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем», санкции по ней включают наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Правоохранители продолжают расследование всех обстоятельств произошедшего.

