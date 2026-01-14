Женщина продала внедорожник бывшего мужа, чтобы поставить памятник сыну

Мужчина приобрел «Ниву» и передал ее своему сыну во временное использование. А когда тот трагически скончался, забрал машину и поставил ее в гараж на хранение.

Собственник о сделке ничего не знал

Как сообщает портал «Город А», однажды мужчина получил штраф на автомобиль, и тогда решил проверить транспортное средство. Но с удивлением обнаружил, что замки на гараже заменили, а сама Niva исчезла.

Потерпевший провел собственное расследование. Он выяснил, что внедорожник продали, и инициатором сделки выступила бывшая жена, с которой он развелся более 40 лет назад. Женщина, считала себя наследницей сына и, реализовав машину, получила 140 000 рублей. Новый владелец успел поставить автомобиль на учет и отремонтировать его.

Правоохранителям женщина объяснила свой поступок желанием собрать деньги на памятник для могилы сына — якобы она действовала с молчаливого согласия бывшего супруга. Но тот категорически опроверг эти заявления и подчеркнул, что никогда не передавал права на владения авто сыну.

Пострадавший подал иск о признании договора купли-продажи недействительным. В ходе заседания женщина полностью признала свою вину — еще и в том, что подделала подпись бывшего супруга. Суд, рассмотрев все обстоятельства, удовлетворил требования законного владельца и постановил вернуть ему автомобиль. На данный момент правоохранители продолжают проверку по факту мошеннических действий.

