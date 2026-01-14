Пьяная пассажирка угнала машину такси на заправке в Забайкальском крае

Водитель такси получил заказ на поездку в Читу, его клиентами оказались две молодые женщины в состоянии алкогольного опьянения. Сделав остановку для заправки своего автомобиля, мужчина оставил пассажирок в салоне и направился на кассу.

В попытке скрыться она вырвала заправочный пистолет из колонки

Как сообщает издание «Байкал Daily», ситуацией воспользовалась 21-летняя жительница Читы. Она пересела на место водителя, завела машину и резко тронулась с места, при этом повредив заправочную колонку.

Однако далеко уехать ей не удалось: потерпевший не растерялся и с помощью другого автовладельца смог быстро догнать свою Honda. Мужчина сразу же отобрал у девушки ключи и оставался рядом до приезда полиции.

Следователи возбудили против задержанной уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». Помимо этого, обвинения против нарушительницы включают управление авто без «прав» и в состоянии опьянения.

